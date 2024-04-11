Для повышения качества оперативного взаимодействия в текущей работе Филиал Системного оператора Смоленское РДУ организовал семинар для административно-технического и оперативного персонала филиала ПАО «ЮНИПРО» «Смоленская ГРЭС».

Мероприятие состоялось на базе диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ. Темы семинара были ориентированы на актуальные для персонала станции вопросы оперативно-диспетчерского управления.

Первый заместитель директора – главный диспетчер Смоленского РДУ Владимир Прытков рассказал участникам встречи об особенностях энергосистемы Смоленской области и электроэнергетическом режиме ее работы, отметив основные результаты развития энергообъединения за последние 10 лет и перспективные мероприятия по развитию электрической сети 110 кВ и выше.

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе Константин Богданов в своем докладе подчеркнул важность своевременного и полного обмена информацией между АО «СО ЕЭС» и субъектами электроэнергетики, в том числе в рамках исполнения Порядка передачи оперативной информации об авариях на электростанции. Начальник Службы энергетических режимов и балансов Сергей Соболевский представил доклад о планировании режима работы генерирующего оборудования.

Кроме того, представители Смоленского РДУ рассказали коллегам из ПАО «ЮНИПРО» об основах управления режимом работы электроэнергетических систем, порядке подачи, оформления диспетчерских заявок и принципах формирования диспетчерского графика генерации, о краткосрочном и оперативном планировании.

Еще одна тема семинара – участие Системного оператора в оценке выполнения субъектами регламентов оптового рынка.

В ходе семинара представители отдела устойчивости и противоаварийной автоматики Службы электрических режимов обратили внимание коллег на особенности настройки систем противоаварийной автоматики, установленных на Смоленской ГРЭС.

В рамках мероприятия для гостей провели экскурсию по диспетчерскому центру, в ходе которой представители ПАО «ЮНИПРО» отметили его высокую техническую оснащенность, позволяющую диспетчерскому персоналу эффективно решать самую главную задачу – обеспечение надежного функционирования и развития энергосистем четырех областей операционной зоны Смоленского РДУ.