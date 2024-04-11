ХКА принял участие в Форуме электротехники и инженерных систем

Мероприятие состоялось в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и собрало вместе руководителей и специалистов различных отраслей.

Форум дал возможность производителям представить свои новинки и обсудить новые возможности в области цифровых закупок.

На стенде холдинга посетители выставки познакомились с предложениями для телекоммуникаций и информационных технологий, но особое внимание было уделено кабелям управления.

В рамках деловой программы форума проводились конференции для промышленных предприятий, строителей, проектировщиков, частных монтажников и торговых партнеров, а также впервые были представлены модели спецодежды и средств индивидуальной защиты.