ХКА принял участие в Форуме электротехники и инженерных систем

Персона года
Мероприятие состоялось в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и собрало вместе руководителей и специалистов различных отраслей.
Форум дал возможность производителям представить свои новинки и обсудить новые возможности в области цифровых закупок.
На стенде холдинга посетители выставки познакомились с предложениями для телекоммуникаций и информационных технологий, но особое внимание было уделено кабелям управления.
В рамках деловой программы форума проводились конференции для промышленных предприятий, строителей, проектировщиков, частных монтажников и торговых партнеров, а также впервые были представлены модели спецодежды и средств индивидуальной защиты.
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