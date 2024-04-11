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ХКА принял участие в Форуме электротехники и инженерных систем

11 апреля 2024, 14:45 160 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Холдинг Кабельный Альянс
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Мероприятие состоялось в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и собрало вместе руководителей и специалистов различных отраслей. 

Форум дал возможность производителям представить свои новинки и обсудить новые возможности в области цифровых закупок. 

На стенде холдинга посетители выставки познакомились с предложениями для телекоммуникаций и информационных технологий, но особое внимание было уделено кабелям управления. 

В рамках деловой программы форума проводились конференции для промышленных предприятий, строителей, проектировщиков, частных монтажников и торговых партнеров, а также впервые были представлены модели спецодежды и средств индивидуальной защиты.

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Метки: ХКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
UGMH
7.4

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