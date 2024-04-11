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РЖД: знакомим с ВСМ Москва – Санкт-Петербург

11 апреля 2024, 17:30 730 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям

На маршруте протяжённостью 679 км поезда в зависимости от расписания смогут делать 16 остановок. Появится возможность быстро добраться не только до Северной столицы, но и до многих других городов.

Общее время в пути – 2 часа 15 минут. Из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, путешествие из столицы до Валдая займёт 1 час 15 минут, до Великого Новгорода – 1 час 41 минуту.

Высокоскоростная линия практически сотрёт границы между двумя крупнейшими агломерациями страны. Она откроет новое пространство для туризма, стимулирует расширение общественных и деловых связей.

В 2028 году, когда запустим ВСМ, интервал движения в часы пик будет до 10 минут и до 40 поездов в сутки в каждом направлении.

По Москве и Петербургу поезда будут ехать со скоростью 200 км/ч, а между ними – до 400 км/ч.

При создании ВСМ задействуем лучшие строительные и инженерные ресурсы страны. Особое внимание уделим экологии и воздействию на окружающую среду. В городской черте поезда будут ехать с минимальным уровнем шума.

Ежегодно высокоскоростной линией Москва – Санкт-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.

На сегодня проектирование магистрали выполнено более чем на 60%, уже ведётся строительство наиболее сложного участка на выходе из Москвы.

ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первым элементом сети высокоскоростных магистралей в России.

Источник: https://t.me/telerzd/

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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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