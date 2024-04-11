Персона года
Премия нацелена на поощрение инвестиционной деятельности в сфере продвижения науки, технологий и их практического применения на благо общества.
Премия присуждается за результаты научных исследований, существенно обогативших науку и внесших значительный вклад в развитие естественных, гуманитарных и технических наук.
В этом году в рамках проекта «Друзья человечества» лауреатами станут также меценаты науки.
Номинантом Премии может стать любой российский или иностранный гражданин, а также юридическое лицо.
Прием заявок ведется по следующим направлениям:
Чтобы стать участником конкурса, нужно заполнить форму на официальном сайте.
Справочно:
Общенациональная премия Христофора Леденцова (Христофо́р Семёнович Леденцо́в родился 24 июля 1842 г. в Вологде, умер 31 марта 1907 г. в Женеве, купец первой гильдии, меценат, почетный гражданин города Вологды) нацелена на поддержку и развитие научно-технологического потенциала, поощрение инвестиционной деятельности в сфере продвижения науки, технологий и их практического применения на благо общества.
Премия организована в 2021 году в рамках официальных мероприятий Десятилетия науки и технологий в РФ и проводится при поддержке ТПП России, Совета Федерации, Государственной Думы, РСПП, Министерства промышленности и торговли России, Министерства науки и высшего образования России, Фонда развития промышленности.
Годичный цикл мероприятий включает научную, деловую и просветительскую повестку, направленную на создание условий для внедрения инновационных разработок и технологий через поддержку учёных и изобретателей, популяризацию изобретений, призванных улучшить качество жизни человека и способствовать прогрессивному развитию общества в целом. Премия является важным инструментом технологического развития, популяризации изобретательской деятельности и эффективной коммуникации между наукой, органами государственной власти и промышленными предприятиями.
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