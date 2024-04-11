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Более 60 крупнейших профильных компаний приняли участие в Дне карьеры в НИУ "МЭИ"

11 апреля 2024, 13:45 195 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: НИУ МЭИ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

11 апреля 2024 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» прошло одно из самых масштабных мероприятий весны - «День карьеры НИУ «МЭИ».

День карьеры — это крупнейшее карьерное мероприятие, направленное на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников. Ежегодно сотни выпускников находят своих будущих работодателей, в том числе с помощью данного мероприятия, посредством прохождения предварительного собеседования с представителями компаний.

В этом году более 60 профильных организаций поделились информацией о вакансиях, местах для прохождения практик и стажировок для студентов, а также о возможности заключения договора о целевом обучении. Стенды компаний-участников заполнили три этажа главного учебного корпуса университета.

«Такие мероприятия, как «День карьеры НИУ «МЭИ», позволяют ориентироваться студентам нашего университета в сфере профильного трудоустройства. Ежегодно 99% наших выпускников находят своего работодателя, чему, безусловно, способствует личное знакомство компаний и студентов еще на этапе их обучения в университете», - прокомментировал событие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В рамках мероприятия прошли тематические мастер-классы и лекции, с помощью которых все желающие смогли узнать больше о современных требованиях к будущим сотрудникам крупных отраслевых компаний. Компания SuperJob рассказала посетителям мероприятия об эффективных способах поиска работы в ходе одного из мастер-классов.​​

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Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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