Энергетики завершили капитальный ремонт КВЛ "Майя-Чурапча"

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Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили капитальный ремонт высоковольтной кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя-Чурапча», питающей Чурапчинский, Таттинский, Амгинский и Томпонский районы.
Капитальный ремонт с 1 марта по 5 апреля проводился на территории Чурапчинского улуса, где энергетики заменили 86 промежуточных и 5 анкерных опор на протяжении более 20 км. Общая протяженность линии «Майя-Чурапча» составляет 127 км.
Также завершился капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ Л-119 «Сулгачи-Эльдикан». На границах Амгинского и Усть-Майского районов энергетики провели масштабные работы, в рамках которых заменили 187 опор.
На завершающей стадии капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ Л-112 «Чурапча-Хандыга». На данный момент энергетиками Таттинского и Томпонского РЭС заменено 87 П-образных и 13 анкерных опор. Осталось заменить четыре деревянные опоры на металлические.
«Осенний и зимний периоды сопряжены с большими нагрузками на весь электросетевой комплекс. В этой связи энергетики всегда относятся со всей серьёзностью к подготовке к этому периоду. Наш персонал в максимально короткие сроки произвел масштабные работы по капитальному ремонту одной из основных линий электропередачи Центральной Якутии – кабельно-воздушной линии «Майя – Чурапча». Ежегодно нами выполняется масштабные ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения в Заречье. Данные работы всегда сопряжены особенностями и сложностью. В Томпонском районе замена опор магистральной линии «Чурапча-Хандыга» осложняется труднодоступной местностью, где скальный грунт затрудняет проведение буровых работ. Сейчас специалистами для завершения работ в кратчайшие сроки привлекается дополнительная техника», - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Гаврил Алексеев.
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