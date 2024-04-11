Энергетики завершили капитальный ремонт КВЛ "Майя-Чурапча"

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили капитальный ремонт высоковольтной кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя-Чурапча», питающей Чурапчинский, Таттинский, Амгинский и Томпонский районы.

Капитальный ремонт с 1 марта по 5 апреля проводился на территории Чурапчинского улуса, где энергетики заменили 86 промежуточных и 5 анкерных опор на протяжении более 20 км. Общая протяженность линии «Майя-Чурапча» составляет 127 км.

Также завершился капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ Л-119 «Сулгачи-Эльдикан». На границах Амгинского и Усть-Майского районов энергетики провели масштабные работы, в рамках которых заменили 187 опор.

На завершающей стадии капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ Л-112 «Чурапча-Хандыга». На данный момент энергетиками Таттинского и Томпонского РЭС заменено 87 П-образных и 13 анкерных опор. Осталось заменить четыре деревянные опоры на металлические.