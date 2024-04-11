Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергетики завершили капитальный ремонт КВЛ "Майя-Чурапча"

11 апреля 2024, 10:36 233 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Якутскэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили капитальный ремонт высоковольтной кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя-Чурапча», питающей Чурапчинский, Таттинский, Амгинский и Томпонский районы.

Капитальный ремонт с 1 марта по 5 апреля проводился на территории Чурапчинского улуса, где энергетики заменили 86 промежуточных и 5 анкерных опор на протяжении более 20 км. Общая протяженность линии «Майя-Чурапча» составляет 127 км.

Также завершился капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ Л-119 «Сулгачи-Эльдикан». На границах Амгинского и Усть-Майского районов энергетики провели масштабные работы, в рамках которых заменили 187 опор.

На завершающей стадии капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ Л-112 «Чурапча-Хандыга». На данный момент энергетиками Таттинского и Томпонского РЭС заменено 87 П-образных и 13 анкерных опор. Осталось заменить четыре деревянные опоры на металлические.

«Осенний и зимний периоды сопряжены с большими нагрузками на весь электросетевой комплекс. В этой связи энергетики всегда относятся со всей серьёзностью к подготовке к этому периоду. Наш персонал в максимально короткие сроки произвел масштабные работы по капитальному ремонту одной из основных линий электропередачи Центральной Якутии – кабельно-воздушной линии «Майя – Чурапча». Ежегодно нами выполняется масштабные ремонтные работы для повышения надежности электроснабжения в Заречье. Данные работы всегда сопряжены особенностями и сложностью. В Томпонском районе замена опор магистральной линии «Чурапча-Хандыга» осложняется труднодоступной местностью, где скальный грунт затрудняет проведение буровых работ. Сейчас специалистами для завершения работ в кратчайшие сроки привлекается дополнительная техника», - отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Гаврил Алексеев.

Обсудить на форуме
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЯКУТИЯ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
11.04.2024
В Адыгейском филиале "Россети Кубань" подготовили к пиковым нагрузкам 10 высоковольтных подстанций
11.04.2024
Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с председателем "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым
11.04.2024
Режкабель расширяет производство с новой линией бронирования кабеля
11.04.2024
Одобрены новые проектные решения для студгородка СФУ в Красноярске
11.04.2024
ООО "Транснефть – Балтика" выполнило техперевооружение системы измерения количества и качества нефти в Ярославской области
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно