В 2024 году специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» отремонтируют в Северной Осетии 10 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ общей протяженностью почти 32 км. Это позволит повысить надежность электроснабжения более 150 тысяч потребителей Правобережного, Моздокского, Кировского, Ардонского и Алагирского районов, а также города Владикавказа.

Так, в план работ включена воздушная линия электропередачи 110 кВ «Нузал – Фиагдон» в горной части Алагирского района. Комплекс запланированных мероприятий на ЛЭП обеспечит бесперебойное электроснабжение более 36 тысяч потребителей, а также надежный транзит энергоресурса в соседнее государство – Республику Южная Осетия.



В Моздокском районе специалисты выполнят ремонт линии электропередачи 110 кВ «Моздок - Терек-110», соединяющей две крупные аодстанции. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 50 тысяч жителей района и десятки социально значимых объектов, в числе которых образовательные и медицинские учреждения.



В апреле-мае сотрудники «Севкавказэнерго» приступят к ремонту ЛЭП 35 кВ «Юго-Западная – Осетия». От стабильной работы высоковольтной линии электропередачи зависит электроснабжение водозабора города Владикавказа, а также порядка 1,5 тысячи бытовых потребителей.



В ходе работ в течение года энергетики выполнят замену и выправку опор, обновят и смонтируют около 400 изоляторов. От древесной и кустарниковой растительности планируется расчистить порядка 23 гектаров просек вдоль ЛЭП.



Комплекс мероприятий реализуется в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Севкавказэнерго», предусмотренной на 2024 год. Своевременная реализация запланированных мер позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к стабильному функционированию в период низких температур и максимума нагрузок.