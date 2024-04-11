Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири установит новые ограничители перенапряжения на шести подстанциях 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение более 1 млн жителей и промышленных предприятий Томской области. Всего энергетики смонтируют 53 единицы оборудования. Модернизация позволит усилить грозозащиту энергообъектов.

Ограничители перенапряжения (ОПН) установят взамен выработавших ресурс вентильных разрядников. Новые устройства произведены в России – они компактны, надежны в эксплуатации, адаптированы к суровому сибирскому климату. Применение ОПН значительно снижает риск повреждений силовых и измерительных трансформаторов, шунтирующих реакторов и другого электросетевого оборудования в грозовой период.

Наибольший объем работ запланирован на подстанции 220 кВ «Восточная», где смонтируют 20 ОПН. Энергообъект мощностью 589 МВА обеспечивает электроснабжение Томска и центральных районов области, в том числе питает пиковую резервную котельную, Сибирский химический комбинат Госкорпорации «Росатом», завод «Сибкабель», шарикоподшипниковый завод.

Также грозозащитное оборудование установят на ключевых подстанциях томского транзита 220 кВ: «Мельниково», «Парабель», «Каргасок», «Вертикос» и «Завьялово». Помимо бытовых потребителей Томской области, они обеспечивают электроэнергией предприятия компании «Томскнефть ВНК», нефте- и газотранспортную инфраструктуру.