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"Россети" усилят грозозащиту ключевых подстанций Томской области

11 апреля 2024, 13:30 223 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири установит новые ограничители перенапряжения на шести подстанциях 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение более 1 млн жителей и промышленных предприятий Томской области. Всего энергетики смонтируют 53 единицы оборудования. Модернизация позволит усилить грозозащиту энергообъектов.

Ограничители перенапряжения (ОПН) установят взамен выработавших ресурс вентильных разрядников. Новые устройства произведены в России – они компактны, надежны в эксплуатации, адаптированы к суровому сибирскому климату. Применение ОПН значительно снижает риск повреждений силовых и измерительных трансформаторов, шунтирующих реакторов и другого электросетевого оборудования в грозовой период.

Наибольший объем работ запланирован на подстанции 220 кВ «Восточная», где смонтируют 20 ОПН. Энергообъект мощностью 589 МВА обеспечивает электроснабжение Томска и центральных районов области, в том числе питает пиковую резервную котельную, Сибирский химический комбинат Госкорпорации «Росатом», завод «Сибкабель», шарикоподшипниковый завод.

Также грозозащитное оборудование установят на ключевых подстанциях томского транзита 220 кВ: «Мельниково», «Парабель», «Каргасок», «Вертикос» и «Завьялово». Помимо бытовых потребителей Томской области, они обеспечивают электроэнергией предприятия компании «Томскнефть ВНК», нефте- и газотранспортную инфраструктуру.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 
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