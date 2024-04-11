Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» с начала 2024 года выполнили ремонт и техническое обслуживание оборудования 10 подстанций 35-110 кВ. Энергообъекты обеспечивают подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

Специалисты компании отремонтировали подстанционное оборудование: короткозамыкатели, отделители, трансформаторы и другие устройства, провели необходимые противопожарные мероприятия и обновили диспетчерские наименования.

Комплекс выполненных технических мероприятий направлен на повышение надежности электросетевого оборудования, предупреждение технологических нарушений и обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей в период летних и зимних пиков нагрузки на энергосистему.

В зоне ответственности Адыгейских электрических сетей – 59 подстанций 35-110 кВ, в том числе 12 – 110 кВ и 47 – 35 кВ, более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6–10(35)/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 1 167 МВА.