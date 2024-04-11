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Завод, входящий в состав ПО "ФОРЭНЕРГО", удостоен награды на международном конкурсе инновационных технологий

11 апреля 2024, 16:30 377 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО ПО Форэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

Решением Международного жюри XXVI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» бронзовой медалью награждено ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» (ПО «ФОРЭНЕРГО»).

Награда была присуждена предприятию за изобретение междуфазной дистанционной распорки воздушных линий электропередачи с проводами в расщепленной фазе напряжением 220-1150 кВ.

Авторами изобретения являются Карасев Николай Алексеевич, Шеленберг Максим Викторович и Юданов Евгений Алексеевич.

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Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ФОРЭНЕРГО, МЗВА-ЧЭМЗ
Отрасль: Электротехника 
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