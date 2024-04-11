Персона года
Решением Международного жюри XXVI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» бронзовой медалью награждено ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» (ПО «ФОРЭНЕРГО»).
Награда была присуждена предприятию за изобретение междуфазной дистанционной распорки воздушных линий электропередачи с проводами в расщепленной фазе напряжением 220-1150 кВ.
Авторами изобретения являются Карасев Николай Алексеевич, Шеленберг Максим Викторович и Юданов Евгений Алексеевич.
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