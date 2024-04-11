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Завод высоковольтной арматуры ООО "МЗВА-ЧЭМЗ" входящий в ПО "ФОРЭНЕРГО", стал победителем регионального конкурса промышленных предприятий

11 апреля 2024, 13:15 204 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ПО Форэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награду директору ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Роману Ожерельеву на итоговом совещании регионального минпрома по работе промышленности в 2023 году.

Конкурс, определяющий лучшие предприятия региона по критериям качества и конкурентоспособности, проводится Правительством Нижегородской области на постоянной основе. Награду получают лучшие проекты компаний, которые показывают хорошие результаты не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе.

В этот раз в Конкурсе приняли участие 36 компаний. Победители определялись в трех номинациях – по количеству сотрудников предприятия.

По результатам Конкурса определены 6 победителей, среди которых  завод, входящий в ПО «ФОРЭНЕРГО» – ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ставший лучшим в номинации «Организации с численностью работающих от 101 до 500 человек».

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Метки: ФОРЭНЕРГО, МЗВА-ЧЭМЗ
Отрасль: Электротехника 
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