Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награду директору ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Роману Ожерельеву на итоговом совещании регионального минпрома по работе промышленности в 2023 году.

Конкурс, определяющий лучшие предприятия региона по критериям качества и конкурентоспособности, проводится Правительством Нижегородской области на постоянной основе. Награду получают лучшие проекты компаний, которые показывают хорошие результаты не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе.



В этот раз в Конкурсе приняли участие 36 компаний. Победители определялись в трех номинациях – по количеству сотрудников предприятия.



По результатам Конкурса определены 6 победителей, среди которых завод, входящий в ПО «ФОРЭНЕРГО» – ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ставший лучшим в номинации «Организации с численностью работающих от 101 до 500 человек».