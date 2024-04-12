Дорожники круглосуточно работают на участке с 804-го по 933-й км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. В рамках комплексного обустройства выполняют мероприятия по расширению проезжей части до 6 полос на участке с 907-го по 925-й км. Также монтируют электроосвещение, устанавливают оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.



На всем протяжении участка с 804-го по 933-й км идут работы по оснащению трассы необходимыми средствами безопасности, включая установку барьерного и сетчатого ограждений, информационных щитов и дорожных знаков. Для комфорта жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге, предусмотрено устройство шумозащитных экранов на участках с 826-го по 828-й км и с 929-го по 931 км М-4 «Дон».



В общей сложности на объекте задействовано не менее 500 человек и 180 единиц техники.



Работы на всех 129 км планируется закончить уже к середине июня. Это позволит еще до пика курортного сезона увеличить пропускную способность трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, повысить безопасность дорожного движения и сделать поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее.