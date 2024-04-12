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  • EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ ВЕЛЕСКАБ и АМГ-ЭЛЕКТРО

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ ВЕЛЕСКАБ и АМГ-ЭЛЕКТРО

12 апреля 2024, 09:23 103 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ ВЕЛЕСКАБ и АМГ-ЭЛЕКТРО, закупленной в марте 2024 г. в розничных магазинах г. Перми.

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ ВЕЛЕСКАБ:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 16,7 %);
  • занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 16,5 %);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 3 %).

ВВГнг(А)-LS 5*4 ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 18,6 %);
  • занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 18,2 %);

ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 20 %);
  • занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 32,2 %).

Кабельная продукция торговых марок ВЕЛЕСКАБ и АМГ-ЭЛЕКТРО неоднократно испытывалась в ходе мониторинга. По результатам испытаний практически все образцы данных производителей признаны фальсификатом, а существенные отклонения выявлены по всем базовым показателям безопасности ГОСТ 31996-2012.

Ранее EL-Комитет НОПСМ уже писал, что отдельные недобросовестные производители аффилированы друг с другом, а сама индустрия по производству кабельного фальсификата представляет собой четко налаженный «бизнес». По имеющейся информации ООО «ВЕЛЕСКАБ» и ООО «АМГ-ЭЛЕКТРО» также имеют тесные связи не только между собой, но и с другими недобросовестными производителями кабеля.

По итогам проведенных испытаний EL-Комитетом НОПСМ готовятся обращения в органы государственного контроля и сертификационные центра, оформившие сертификаты соответствия на данную продукцию.

EL-Комитет НОПСМ предостерегает дистрибьюторов кабельной продукции и строительные организации от использования фальсифицированной продукции ТМ ВЕЛЕСКАБ и АМГ-ЭЛЕКТРО.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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