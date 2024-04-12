Инновационные решения от испанской компании Isend

Персона года
Испанская компания Isend, S.A. (Ingeniería y Sistemas de Ensayos No Destructivos, S.A.) специализируется в области разработки и производства оборудования для неразрушающих методов испытаний любых видов металла. Компания разрабатывает и внедряет решения неразрушающего контроля (NDT - Non Destructive Testing) для проведения испытаний как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн, для того чтобы помочь своим клиентам достичь самых высоких уровней качества всей их продукции.
Компания Isend является одним из немногих разработчиков и производителей различных видов оборудования для неразрушающего тестирования на основе метода вихревых токов. Клиенты компании работают в различных секторах промышленности: чёрная металлургия, энергетика, железнодорожный транспорт, авиационно-космическая техника, нефтехимическая отрасль, механизация и техническое обслуживание.
Разработаны передовые решения для использования на прокатных станах: неразрушающий контроль с использованием вихретоковых технологий, машинного зрения и искусственного интеллекта, а также регулирования массового расхода. Ниже представлен обзор продукции и услуг.
Компания Isend - единственный в мире производитель, который проектирует, разрабатывает и внедряет решения для неразрушающего контроля поверхности и управления технологическими процессами для 100% производств металлических изделий.
Решения компании включают запатентованную технологию вихретокового контроля, компьютерное зрение и искусственный интеллект.
Разработанные компанией Isend решения позволяют использовать преимущества индустрии 4.0, «больших данных» и «Интернета вещей», которые дают возможность совершенствовать продукты и процессы с помощью технологии «глубокого обучения».
Компания разрабатывает решения для контроля катанки, горячекатаной и холоднокатаной продукции, позволяющие обнаруживать точечные, поперечные и продольные дефекты в прутках, проволоке и трубах. Она также разрабатывает решения для измерения физических свойств и специальных областей применения для контроля металлических деталей с помощью мощной, компактной и универсальной электроники. Компания Isend также предоставляет решения для управления технологическим процессом путём высокоточного измерения массового расхода. Компания работает по всему миру как напрямую, так и опосредовано, и гарантирует необходимую поддержку в течение всего срока службы поставляемого оборудования.
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