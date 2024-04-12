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Инновационные решения от испанской компании Isend

12 апреля 2024, 09:00 111 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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© Isend

© Isend

Испанская компания Isend, S.A. (Ingeniería y Sistemas de Ensayos No Destructivos, S.A.) специализируется в области разработки и производства оборудования для неразрушающих методов испытаний любых видов металла. Компания разрабатывает и внедряет решения неразрушающего контроля (NDT - Non Destructive Testing) для проведения испытаний как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн, для того чтобы помочь своим клиентам достичь самых высоких уровней качества всей их продукции.

Компания Isend является одним из немногих разработчиков и производителей различных видов оборудования для неразрушающего тестирования на основе метода вихревых токов. Клиенты компании работают в различных секторах промышленности: чёрная металлургия, энергетика, железнодорожный транспорт, авиационно-космическая техника, нефтехимическая отрасль, механизация и техническое обслуживание.

Разработаны передовые решения для использования на прокатных станах: неразрушающий контроль с использованием вихретоковых технологий, машинного зрения и искусственного интеллекта, а также регулирования массового расхода. Ниже представлен обзор продукции и услуг.

  • Технология Eddy Eyes: решение для неразрушающего контроля горячекатаных и холоднообрабатываемых длинномерных изделий. Обнаружение дефектов с помощью вихревых токов, получение изображений в режиме реального времени и автоматическая идентификация и классификация дефектов с высокой точностью с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Это решение обеспечивает стопроцентную гарантию качества продукции; помогает прогнозировать появление систематических дефектов и оптимизирует анализ качества поверхности, а также обеспечивает очень точное определение местоположения дефектов и их изображений.
  • Технология Hot Discover: решение для неразрушающего контроля горячекатаных длинномерных изделий с использованием высокоэффективной системы вихревых токов.
  • Технология Mass Discover: решение для непрерывного измерения массового расхода горячекатаных изделий и расчёта эквивалентного поперечного сечения в режиме реального времени с самой высокой на рынке точностью. Это решение позволяет управлять ламинирующими валками при низких затратах по сравнению с другими технологиями.

Компания Isend - единственный в мире производитель, который проектирует, разрабатывает и внедряет решения для неразрушающего контроля поверхности и управления технологическими процессами для 100% производств металлических изделий.

Решения компании включают запатентованную технологию вихретокового контроля, компьютерное зрение и искусственный интеллект.

Разработанные компанией Isend решения позволяют использовать преимущества индустрии 4.0, «больших данных» и «Интернета вещей», которые дают возможность совершенствовать продукты и процессы с помощью технологии «глубокого обучения».

Компания разрабатывает решения для контроля катанки, горячекатаной и холоднокатаной продукции, позволяющие обнаруживать точечные, поперечные и продольные дефекты в прутках, проволоке и трубах. Она также разрабатывает решения для измерения физических свойств и специальных областей применения для контроля металлических деталей с помощью мощной, компактной и универсальной электроники. Компания Isend также предоставляет решения для управления технологическим процессом путём высокоточного измерения массового расхода. Компания работает по всему миру как напрямую, так и опосредовано, и гарантирует необходимую поддержку в течение всего срока службы поставляемого оборудования.

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Метки: Isend
Отрасль: Кабельная промышленность 

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