Орская подстанция 110 кВ "Новогородская" введена в работу

Подстанция «Новогородская» обеспечивает электроснабжение половины старой части Орска. При затоплении территории подстанции паводковыми водами она была временно отключена в целях безопасности.

Энергетики «Россети Волга» приступили к восстановительным работам, как только стало возможным передвигаться по территории подстанции без плавсредств, не дожидаясь полного ухода воды. Из помещений и кабельных каналов ее остатки откачивали насосами. Оборудование распределительных устройства в первую очередь очистили от ила и грязи, помещения просушили специальными промышленными фенами.

По результатам обследования часть оборудования была отремонтирована или заменена. Параметры изоляции проверялись с помощью мобильной электротехнической лаборатории. В результате круглосуточной посменной работы энергетиков 12 апреля в 04.05 местного времени подстанция была поставлена под напряжение. Теперь энергетики ожидают дальнейшего снижения уровня паводка для того, чтобы полностью ввести в работу отходящие от подстанции воздушные линии электропередачи. В настоящее время поэтапные работы ведутся на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах Орска там, где позволяет уровень воды и требования безопасности. Электроэнергия будет подаваться по заявкам администрации и управляющих компаний в тех районах и домах, где одновременно выполняется три условия: не подтоплено электрооборудование, нет воды в подвалах и придомовых территориях, исправна внутридомовая проводка.

Бригадам филиала «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» и их коллегам из других регионов зоны деятельности компании предстоят масштабная деятельность по устранению последствий воздействия паводка на электросетевые объекты по мере их освобождения от воды.