Сотрудники ООО "Богословский кабельный завод" приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору объекта благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На выбор предложены 2 объекта в поселке Рудничный.

Первый проект предлагает задействовать территории у зданий администрации поселка, дома культуры «Горняк» и мемориальной зоны, установить памятник Александру Ауэрбаху.

Второй проект - это строительство пешеходных аллей, благоустройство территории православного храма с созданием композиции «Святые Петр и Феврония».

И тот, и другой проект нашли отклик в сердцах сотрудников.

Спасибо волонтерам Анастасии Колотовкиной и Елена Марковой за возможность принять участие в голосовании без отрыва от производства.