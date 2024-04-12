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"Богословский кабельный завод" сделает свой красивый город еще более комфортным и уютным

12 апреля 2024, 10:24 65 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Богословский кабельный завод
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Сотрудники ООО "Богословский кабельный завод"  приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору объекта благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На выбор предложены 2 объекта в поселке Рудничный.

Первый проект предлагает задействовать территории у зданий администрации поселка, дома культуры «Горняк» и мемориальной зоны, установить памятник Александру Ауэрбаху.

Второй проект - это строительство пешеходных аллей, благоустройство территории православного храма с созданием композиции «Святые Петр и Феврония».

И тот, и другой проект нашли отклик в сердцах сотрудников.

Спасибо волонтерам Анастасии Колотовкиной и Елена Марковой за возможность принять участие в голосовании без отрыва от производства.

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Метки: БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
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