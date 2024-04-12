Специалисты филиала «Северные электрические сети» - ПАО «Россети Московский регион заменили полкилометра голого провода 0,4 кВ на самонесущий изолированный в деревне Мисирево г.о. Клин. Воздушная линия 0,4 кВ обеспечивает электроснабжение более 500 жителей Мисирево.

В 2024 году в г.о. Клин «Россети Московский регион» в рамках реализации поэтапной программы развития электрических сетей реализуют дополнительные мероприятия, предполагающие, в частности, изменение конфигурации существующей сети 6 кВ с реконструкцией трансформаторных подстанций, строительством новых кабельных линий 10 кВ, что позволит разгрузить существующую сеть, а также учитывать перспективные нагрузки.

Среди первоочередных мероприятий программы повышения надежности электроснабжения потребителей г.о. Клин - реконструкция 13 узловых трансформаторных подстанций в селе Спас-Заулок, поселке Малеевка, деревнях Давыдково, Алексейково, Опалево, Ясенево, городах Клин и Высоковск, а также строительство 44 км кабельных линий и реконструкция 27 км воздушных линий 6-10 кВ.