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  • "Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения более 7 тысяч потребителей в Кайтагском районе Дагестана

"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения более 7 тысяч потребителей в Кайтагском районе Дагестана

12 апреля 2024, 09:48 82 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» увеличили мощность оборудования на подстанции 110 кВ «Родниковая», которая обеспечивает электроснабжение восьми населенных пунктов Кайтагского района Дагестана.

В рамках модернизации подстанции энергетики заменили изношенный трансформатор 2,5 МВА на новый – мощностью в 6,3 МВА. Увеличение мощности энергообъекта потребовалось в связи с ростом численности населения предгорных сел Джавгат, Джибахни, Рука, Машатды, Хадаги, Кулегу, части села Маджалис и поселка Родникового.

Модернизация подстанции «Родниковая» позволила повысить надежность и качество электроснабжения более семи тысяч бытовых потребителей, семи медицинских учреждений и восьми школ Кайтагского района республики.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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