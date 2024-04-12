Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» увеличили мощность оборудования на подстанции 110 кВ «Родниковая», которая обеспечивает электроснабжение восьми населенных пунктов Кайтагского района Дагестана.

В рамках модернизации подстанции энергетики заменили изношенный трансформатор 2,5 МВА на новый – мощностью в 6,3 МВА. Увеличение мощности энергообъекта потребовалось в связи с ростом численности населения предгорных сел Джавгат, Джибахни, Рука, Машатды, Хадаги, Кулегу, части села Маджалис и поселка Родникового.



Модернизация подстанции «Родниковая» позволила повысить надежность и качество электроснабжения более семи тысяч бытовых потребителей, семи медицинских учреждений и восьми школ Кайтагского района республики.