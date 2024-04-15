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Британский Ofgem выделил финансирование на реализацию проекта сооружения подводного HVDC соединения Eastern Green Link 2 между Шотландией и Англией

15 апреля 2024, 15:15 353 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Британский регулятор в энергетике Ofgem выделил финансирование в размере £ 4,3 млрд на реализацию проекта сооружения подводного HVDC соединения Eastern Green Link 2 (EGL2) – одного из двух новых электрических соединений между Шотландией и Англией.

Соединение EGL2 напряжением ±525 кВ, пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью 436 км будет проложено от г. Питерхед на северо-востоке Шотландии до ТЭС Дракс в графстве Йоркшир на восточном побережье Англии. HVDC соединение необходимо для устранения ограничений пропускной способности передающей сети при росте мощности генерации на базе ВИЭ в обоих регионах страны.

Проект строительства HVDC соединения реализуется совместным предприятием, созданным SSEN Transmission* и National Grid Electricity Transmission**. Совместное предприятие в 2023 г. подписало контракты с компаниями Hitachi Energy, Prysmian и BAM Nuttal на строительство ППС и прокладку подводной и подземной частей EGL2. Начало строительства HVDC соединения EGL2 запланировано в 2024 г., а ввод в эксплуатацию – в 2029 г.

Информационно-аналитический ресурс PEi https://www.powerengineeringint.com

* Владелец передающей сети на севере Шотландии

** Оператор передающей системы в Англии и Уэльсе

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Метки: Ofgem, HVDC, Eastern Green Link 2, EGL2, Prysmian
Отрасль: Электроэнергетика 

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