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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ ГЕРМЕС, закупленной в марте 2024 г. в одном из розничных магазинов г. Перми.
Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:
В течение 2023 г. кабельная продукция ТМ ГЕРМЕС дважды отбиралась для испытаний на маркетплейсах Яндекс.Маркет и ОЗОН. В обоих образцах были выявлены отклонения по всем базовым показателям безопасности ГОСТ 31996-2012 (только по показателю «превышение электрического сопротивления ТПЖ» значения составили от 35,9% до 59,2%).
Полученные результаты испытаний, а также фактическое отсутствие сертификатов соответствия на продукцию ТМ ГЕРМЕС являются прямым свидетельством того, что данная продукция является фальсификатом и опасна при использовании по назначению, а ее изготовитель представляет из себя очередной полуподвальный «завод-призрак», бенефициаров которого уже разыскивают компетентные органы по обращению EL-Комитета НОПСМ.
EL-Комитет НОПСМ предостерегает дистрибьюторов кабельной продукции и строительные организации от использования фальсифицированной продукции ТМ ГЕРМЕС.
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