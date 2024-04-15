EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ ГЕРМЕС, закупленной в марте 2024 г. в одном из розничных магазинов г. Перми.

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 8,3%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 54,3%).

В течение 2023 г. кабельная продукция ТМ ГЕРМЕС дважды отбиралась для испытаний на маркетплейсах Яндекс.Маркет и ОЗОН. В обоих образцах были выявлены отклонения по всем базовым показателям безопасности ГОСТ 31996-2012 (только по показателю «превышение электрического сопротивления ТПЖ» значения составили от 35,9% до 59,2%).

Полученные результаты испытаний, а также фактическое отсутствие сертификатов соответствия на продукцию ТМ ГЕРМЕС являются прямым свидетельством того, что данная продукция является фальсификатом и опасна при использовании по назначению, а ее изготовитель представляет из себя очередной полуподвальный «завод-призрак», бенефициаров которого уже разыскивают компетентные органы по обращению EL-Комитета НОПСМ.

EL-Комитет НОПСМ предостерегает дистрибьюторов кабельной продукции и строительные организации от использования фальсифицированной продукции ТМ ГЕРМЕС.