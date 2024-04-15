Энергетики подключают к сетям ЖК "Карамельный" в Люберцах

Специалисты «Мособлэнерго» завершают мероприятия по технологическому присоединению строящегося жилого комплекса «Карамельный» в Люберцах. Электроснабжение многоквартирного дома с мощностью 1100 кВт будет обеспечиваться от распределительной трансформаторной подстанции РТП-36.

Ранее энергетики выполнили вынос с территории строительства ЖК двух распределительных трансформаторных подстанций РТП-24 и РТП-36 с полной реконструкцией. Новый объединенный корпус электроустановок оснащен современным оборудованием. В РТП-24 установлено два трансформатора мощностью по 400 кВА. Мощность силового оборудования подстанции РТП-36 была увеличена. Вместо двух трансформаторов по 400 кВА сейчас электроснабжение потребителей, в том числе нового ЖК, обеспечивают два агрегата мощностью по 1600 кВА каждый.

Всего от двух РТП запитаны 22 трансформаторные подстанции, которые снабжают электроэнергией более 10 тыс. потребителей в г. Люберцы, п. Томилино и Красково, в том числе 33 социально значимых объекта — котельные, водозаборные узлы, канализационно-насосные станции и школы.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.