Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергетики подключают к сетям ЖК "Карамельный" в Люберцах

15 апреля 2024, 14:45 383 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» завершают мероприятия по технологическому присоединению строящегося жилого комплекса «Карамельный» в Люберцах. Электроснабжение многоквартирного дома с мощностью 1100 кВт будет обеспечиваться от распределительной трансформаторной подстанции РТП-36.

Ранее энергетики выполнили вынос с территории строительства ЖК двух распределительных трансформаторных подстанций РТП-24 и РТП-36 с полной реконструкцией. Новый объединенный корпус электроустановок оснащен современным оборудованием. В РТП-24 установлено два трансформатора мощностью по 400 кВА. Мощность силового оборудования подстанции РТП-36 была увеличена. Вместо двух трансформаторов по 400 кВА сейчас электроснабжение потребителей, в том числе нового ЖК, обеспечивают два агрегата мощностью по 1600 кВА каждый.

Всего от двух РТП запитаны 22 трансформаторные подстанции, которые снабжают электроэнергией более 10 тыс. потребителей в г. Люберцы, п. Томилино и Красково, в том числе 33 социально значимых объекта — котельные, водозаборные узлы, канализационно-насосные станции и школы.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.04.2024
РЭО вложит 14,3 млрд рублей в инфраструктуру ТКО на Ямале
15.04.2024
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ ГЕРМЕС
15.04.2024
"Россети Юг" улучшили электроснабжение 15 тысяч волгоградцев
15.04.2024
В первой декаде апреля 2024 года энергетики завершили работы для подачи электроэнергии новому детсаду в Джанкое
15.04.2024
В Нижегородской области появится новый транспортно-пересадочный узел
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+