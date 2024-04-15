Кабели СПЕЦКАБЕЛЯ представлены на выставке НЕФТЕГАЗ 2024

Кабельный завод «Спецкабель» (г. Москва) участвует в двух международных выставках, которые проходят в эти дни в столице. Продукция предприятия представлена на выставке нефтегазовой отрасли «Нефтегаз 2024» и выставке электроники «Экспоэлектроника».

«Нефтегаз» – одна из крупнейших в мире отраслевых выставок, проводимая совместно с Национальным нефтегазовым форумом в «Экспоцентре». Завод «Спецкабель» ежегодно представляет здесь передовые разработки для нефтегазовых объектов. На стенде компании (22E40, 2 павильон, 2 зал) посетители могут ознакомиться с универсальными кабелями СКАБ, устойчивыми к низким температурам, и симметричными кабелями СПЕЦЛАН, предназначенными для структурированных кабельных систем.

Экспозиции выставки ExpoElectronica в «Крокус Экспо» посвящены электронным компонентам и оборудованию. «Спецкабель» показывает здесь радиочастотные и оптические кабели, а также оптические и коаксиальные кабельные сборки. На стенде компании (А4045, 2 павильон, 5 зал) демонстрируются новые технологии в области волоконно-оптической связи и радиотехнических систем.

Посетителям обеих выставок доступны консультации экспертов предприятия по особенностям применения кабельно-проводниковой продукции.