В Новосибирске прошел очередной отборочный этап VII Открытого чемпионата электриков IEK. 10 участников из шести областей Сибирского ФО за четыре часа должны были собрать по схеме осветительную установку и запрограммировать логическое реле. В Чемпионате соревновались как студенты учебных заведений, так и профессиональные электромонтажники. Трое лучших из них получили путевку в финал конкурса, который состоится летом в Москве.

Кабель, без которого был бы невозможен монтаж осветительной установки, предоставил Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Кабель марки EXPERt class зеленого цвета давно зарекомендовал себя у профессиональных электриков как надежный и удобный в монтаже проводник, который легко и быстро поддается разделке, долговечен и защищен от контрафакта.