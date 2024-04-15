Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" предоставил кабель на Открытый чемпионат электриков IEK

15 апреля 2024, 13:15 399 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

В Новосибирске прошел очередной отборочный этап VII Открытого чемпионата электриков IEK. 10 участников из шести областей Сибирского ФО за четыре часа должны были собрать по схеме осветительную установку и запрограммировать логическое реле. В Чемпионате соревновались как студенты учебных заведений, так и профессиональные электромонтажники. Трое лучших из них получили путевку в финал конкурса, который состоится летом в Москве.   

Кабель, без которого был бы невозможен монтаж осветительной установки, предоставил Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Кабель марки EXPERt class зеленого цвета давно зарекомендовал себя у профессиональных электриков как надежный и удобный в монтаже проводник, который легко и быстро поддается разделке, долговечен и защищен от контрафакта. 

Обсудить на форуме
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кельная промышленность 
EXPT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.04.2024
РЖД и предприятие "Уральские локомотивы" заключили договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург
15.04.2024
В Республике Алтай расширят до четырех полос более 20 км Чуйского тракта
15.04.2024
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия в области использования атомной энергии
15.04.2024
В первой декаде апреля 2024 года энергетики завершили работы для подачи электроэнергии новому детсаду в Джанкое
15.04.2024
Кабели СПЕЦКАБЕЛЯ представлены на выставке НЕФТЕГАЗ 2024
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+