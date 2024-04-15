Железнодорожники начали обновление пассажирской инфраструктуры на станции Ядриха в Архангельской области. Планируется отремонтировать здание вокзала, перрон, благоустроить привокзальную территорию. В настоящее время идут демонтажные работы. Вся пассажирская инфраструктура станции будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Запланирована реализация концепции тематического декорирования станции с зимними новогодними мотивами.

«Ядриха – одна из станций, на которых туристы пересаживаются с поездов на автобусы по пути в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза в предновогодние дни и зимние каникулы. Количество прибывающих на станцию пассажиров от сезона к сезону стабильно растет, поэтому планируем закончить работы на станции до конца текущего года», – отметил Олег Васютенко.

Этот и другие вопросы, связанные с транспортными проектами в Поморье, обсудили 15 апреля представители руководства Северной железной дороги во главе с Олегом Васютенко в ходе рабочей встречи с министром транспорта Архангельской области Сергеем Родневым.

Железнодорожники проинформировали представителей правительства региона о ходе работ, связанных с реконструкцией вокзала Архангельск. Проектная документация проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы будут определены сроки начала работ на объекте.

Реализуются проекты для грузоотправителей. По итогам I квартала 2024 года погрузка в Архангельской области составила более 22% от всего объема грузов магистрали (3,1 млн тонн). Основной грузовой номенклатурой в регионе остаются лесные грузы, на втором месте – строительные грузы, которые по итогам I квартала показывают рост на 23,7%. За январь-март на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года выросли также объемы отправки грузов в контейнерных поездах из Архангельской области.

Сейчас из региона отправляются грузы в порты Северо-Запада и Дальнего Востока, Южные порты, в направлении погранпереходов Восточного полигона. Совместно с правительством Архангельской области прорабатывается перспектива организации контейнерных перевозок в Китай по Северному морскому пути через порт Архангельск, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.