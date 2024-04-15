На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора №277 от 21.07.2017 произведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей, марок:

- КУСГЭнг(В)-HF-LOCA в исполнении УХЛ и Т, изготавливаемых АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по ТУ 16.К71-323-2002, получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.145(ОС).00228 со сроком действия с 10.04.2024 по 19.04.2027, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.