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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия в области использования атомной энергии

15 апреля 2024, 15:00 364 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
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На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора №277 от 21.07.2017 произведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабелей, марок:
- КУСГЭнг(В)-HF-LOCA в исполнении УХЛ и Т, изготавливаемых АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по ТУ 16.К71-323-2002, получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.145(ОС).00228 со сроком действия с 10.04.2024 по 19.04.2027, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.

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Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кельная промышленность 
PODKBL
3.9

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Эта новость часть сюжета Подольсккабель: энергия нефтедобычи
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