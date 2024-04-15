Власти Астраханской области направят на модернизацию и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей 11 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину, общение транслировалось в эфире телеканала "Россия-24".

По словам губернатора, износ водопроводных и канализационных сетей МУП "Астрводоканал" составляет 92%, это серьезная проблема, которая сдерживает дорожное строительство и восстановление исторического центра Астрахани.

"Мы сталкиваемся с постоянными прорывами на сетях водоснабжения и водоотведения, которые провоцируют разрушения дорожного покрытия, затопления общественных пространств, что, безусловно, вызывает значительное социальное напряжение. На решение данной проблемы направлены все средства инфраструктурного меню, выделяемые нам правительством РФ. Общий объем инвестиций сегодня превышает 11 млрд рублей", - сказал Бабушкин.

Он отметил, что этих средств "катастрофически мало". Власти региона совместно с Фондом развития территорий разработали проект комплексного плана на период до 2030 года, который включает 189 мероприятий в сфере водоснабжения и 63 мероприятия в сфере водоотведения.

"Конечно, это потребует кратного увеличения затрат, но это наиболее фундаментальная задача для астраханской агломерации в перспективе шести лет. Убедительно прошу вас поручить Правительству Российской Федерации проработать вопрос создания специальной адресной инвестиционной программы с выделением средств из федерального бюджета, которые будут направлены на модернизацию основных фондов жилищно-коммунального комплекса региона", - обратился Бабушкин к президенту РФ.

В регионе идет масштабный капремонт коммунальных сетей. В частности, планируется реконструировать порядка 20 существующих объектов и построить 17 новых без остановки технологических процессов.