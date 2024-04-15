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В Нижегородской области появится новый транспортно-пересадочный узел

15 апреля 2024, 16:00 337 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Нижегороджелдорпроект

Фото: Нижегороджелдорпроект

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство совмещенного железнодорожно-автомобильного транспортно-пересадочного узла станции Кстово. Он станет частью новой железнодорожной ветки Мыза – Кстово в Нижегородской области.

Площадь застройки нового объекта составит 1136,6 квадратных метра. По проекту на Магистральной улице города Кстово разместят здание с выходами на высокую островную железнодорожную платформу и на платформы-площадки для пассажиров автобусов. В составе транспортно-пересадочного узла предусмотрены перроны для автобусов среднего класса, большого или особо большого класса с разворотно-остановочной площадкой, зону для одновременно межрейсового отстоя 21 автобуса.

По словам главного эксперта проекта Елены Гутник, ТПУ станции Кстово позволит перераспределить пассажиропоток между видами транспорта и направлениями движения, а также улучшит транспортную доступность ближайших населенных пунктов.

«В здании предусмотрен объединенный пассажирский зал на 175 человек с местами ожидания, единый кассовый блок для пригородного железнодорожного и автобусного сообщения. Пропускная способность транспортно-пересадочного узла составит 6 739 человек в сутки», – рассказала представитель Главгосэкспертизы России.

Также возле ТПУ появится велопарковка, а прилегающую территорию благоустроят.

Застройщик – ОАО «Российские железные дороги». Генеральный проектировщик – АО «Росжелдорпроект».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Сительство 

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