Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали универсальную установку, которая позволяет проверять качество и надежность экспериментальных и промышленных изделий разной сложности с помощью ультразвука. Такой подход позволяет избежать повреждений при тестировании изделий, а также позволяет проводить работу в автоматизированном режиме, сообщил ТАСС специалист с факультета информационно-измерительных и биотехнических систем ЛЭТИ Антон Бунаков.

"Мы разработали установку для неразрушающего контроля любых плоских объектов, которую можно использовать в исследованиях на наличие внутренних дефектов промышленных изделий различных форм и размеров. Нашу разработку мы уже активно применяем в научной деятельности", - рассказал Бунаков.

Само по себе использование ультразвука для тестирования качества тех или иных изделий не ново. Технология ультразвука позволяет выявлять дефекты без разрушения испытываемого объекта, что важно для сложных устройств. Проблема в том, что современные установки для проведения подобного контроля создаются по сути ad hoc - то есть отдельно под изделия с конкретными ограниченными параметрами, что создает дополнительные расходы и сложности при тестировании новых изделий.

Ученые ЛЭТИ для решения этой проблемы создали универсальную систему, которая подходит для тестирования максимально широкого спектра изделий вне зависимости от их формы, толщины, размера и сложности. Разработанная система состоит из четырех частей - дефектоскопа с ультразвуковым преобразователем, механической системы позиционирования объекта, блока управления системой и специальной универсальной емкости для исследуемого изделия.

Ультразвуковой преобразователь в этой системе генерирует и регистрирует звуковую энергию, тестируемый объект перемещается по пяти осям для автоматизированного сканирования. Преобразователь подключен к блоку дефектоскопа, который передает результаты на компьютер со специальным ПО, также разработанным специалистами ЛЭТИ. По мере сканирования на мониторе появляется изображение исследуемого изделия, по анализу которого можно судить о его внутреннем строении.

Система работает в полностью автоматизированном режиме, но при необходимости ее также можно задействовать в ручном формате. В автоматизированном режиме достаточно задать область контроля и запустить процесс тестирования, в ручном - всеми процессами может управлять специалист. Записанные измерения в процессе сканирования в каждой точке будут привязаны к системе координат контролируемого изделия.