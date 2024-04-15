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В Республике Алтай расширят до четырех полос более 20 км Чуйского тракта

15 апреля 2024, 13:45 396 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
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Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Реконструкция федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Майминском районе от Жемчужины Алтая в сторону Манжерока (км 454 – км 475) включена в программу работ на 2024-2027 годы. Реализация данного объекта предусмотрена пятилетним планом дорожной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2023 № 3907-р.

В этом году предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, после чего – в 2025-м – планируется приступить к строительно-монтажным.

Протяженность участка, по предварительной оценке, составит 21 км: уточнить ее и определить оптимальный вариант прохождения трассы предстоит на стадии проектирования.

На следующем этапе разработанная проектно-сметная документация в обязательном порядке проходит государственную экспертизу, которая подтвердит достоверность принятых технических решений и сметную стоимость объекта. После получения положительного заключения специалисты приступят к строительным работам.

Выбранный для реконструкции участок Чуйского тракта – один из наиболее загруженных в регионе. Он начинается от существующей четырехполосной трассы за Рыбалкой, проходит по населенным пунктам Соузга, Черемшанка и заканчивается за селом Манжерок. В живописной местности расположено большое число объектов притяжения и туристических баз. Поток туристов увеличивается с каждым годом: в 2023 году ежесуточно здесь проезжало более 13 тысяч автомобилей, а в турсезон – свыше 27 тысяч. Причем по сравнению с 2022 годом рост составил до трех тысяч автомобилей в сутки. Немаловажно, что Чуйский тракт – это единственная дорога на этом маршруте, альтернативные пути объезда отсутствуют.

Реализация объекта избавит местных жителей от пробок и сократит время в пути до соседних населенных пунктов и столицы региона, улучшит экологическую ситуацию, а также сделает достопримечательности Горного Алтая еще более доступными и привлекательными для путешественников.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, АЛТАЙ
Отрасль: Сительство 

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