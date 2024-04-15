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  • В Саранске состоялась рабочая встреча Главы республики Мордовия и Генерального директора ПАО "Россети Волга"

В Саранске состоялась рабочая встреча Главы республики Мордовия и Генерального директора ПАО "Россети Волга"

15 апреля 2024, 15:45 344 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

В совещании также приняли участие члены Правительства республики, руководители ПАО «Россети Волга» и филиала «Мордовэнерго». Основной темой рабочей встречи Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и Генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова стало взаимодействие в сфере развития электросетевого комплекса региона.

Артём Здунов отметил важность развития электросетевого комплекса, в том числе с учетом промышленного потенциала региона. «Мы должны определить объемы нового строительства и реконструкции электросетевых объектов на период 2025-2029 годов, учесть потребности создаваемой в Мордовии особой экономической зоны», - сказал Глава республики.

На ближайшие 5 лет финансирование капитальных вложений филиала «Россети Волга» - «Мордовэнерго» запланировано в сумме более 2, 7 млрд рублей. Инвестиционная программа предусматривает ввод 17,8 МВА трансформаторной мощности и более 350 км линий электропередачи.

Особое внимание энергетики уделяют росту надежности электроснабжения потребителей Мордовии и инновационному развитию электросетевого хозяйства. Запланирована реконструкция распределительных сетей в Атяшевском, Ардатовском, Ичалковском, Дубенском районах республики.

Для повышения надежности и эффективности функционирования электрических сетей запланировано поэтапное внедрение распределенной интеллектуальной системы автоматизации и управления энергообъектами, установка микропроцессорных терминалов и систем телеуправления.

В рамках встречи стороны обсудили параметры регуляторного соглашения между республикой и электросетевой компанией. В случае его заключения инвестиции в электрические сети Мордовии возрастут еще ориентировочно на 632 млн рублей. В ходе встречи участники также обсудили дальнейшее сотрудничество с производителями кабельной продукции в Республике Мордовия и вопросы консолидации электрических сетей.

«Экономика Республики Мордовия растет, и наше конструктивное сотрудничество позволит опережающими темпами развивать ее инфраструктурную основу», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети Волга» Александр Гаврилов.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МОРДОВЭНЕРГО, МОРДОВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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