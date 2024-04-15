Во исполнение договора об осуществлении технологического присоединения работники ГУП РК «Крымэнерго» выполнили подключение к электрическим сетям социально значимого объекта – нового детского сада на 260 мест в г. Джанкое на ул. Московской, строительство которого проводилось в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». Для обеспечения возможности выдачи мощности 229,5 кВт дошкольному образовательному учреждению было проложено более 0,4 км воздушно-кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Электроснабжение осуществляется по второй категории надежности, предусматривающей наличие основного и резервного источников питания.

Наряду с этим до 78 кВт была увеличена мощность энергопринимающих устройств детского сада в с. Виноградном Ленинского района. Сотрудники предприятия заменили силовой трансформатор и осуществили подвес 0,2 км самонесущего изолированного провода 0,4 кВ по существующим опорам.

В целом в марте-апреле текущего года на территории полуострова специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили мероприятия для увеличения мощности и подключения 129 инфраструктурных и общественно значимых объектов, в т.ч. фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, школ и детских садов, базовых станций мобильной связи, камер фиксации дорожного движения, систем уличного освещения и др.