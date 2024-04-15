Специалисты Армавирского филиала провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Отрадная – Удобная» протяженностью 27 км в Отрадненском районе Краснодарского края. От стабильной работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения более 17 тысяч потребителей и десятков важнейших социальных объектов Кубани.

Энергетики выполнили замену четырех железобетонных опор, изоляторов и перетяжку провода, смонтировали новую арматуру, которая защитит провод от ветровых нагрузок и увеличит срок его эксплуатации. Также на энергообъекте заменили отработавшие срок изоляторы. В летние месяцы запланирована расчистка мульчером охранной зоны линии электропередачи от древесно-кустарниковой поросли.

Воздушная линия электропередачи 35 кВ «Отрадная – Удобная» обеспечивает транзит электроэнергии на подстанцию «Удобная», которая обеспечивает электроснабжение социально значимых объектов, в том числе школ, детских садов, объектов связи, систем водоснабжения, медицинских учреждений, а также жителей Удобненского сельского поселения. В случае необходимости она также может обеспечить резервное электроснабжение подстанций 35 кВ «Передовая», «Надежная» и «Спокойная», питающих одноименные станицы.

– В этом году в Отрадненском районе мы также запланировали большой объем работ на воздушной линии электропередачи 35 кВ «Отрадная – Попутная», где заменим 300 изоляторов, свыше 150 комплектов арматуры и две железобетонные опоры и освободим трассу ЛЭП от растительности. Основной объем работ пройдет в летние месяцы и обеспечит устойчивое функционирование энергообъектов в сезонные максимумы нагрузок, – подчеркнул Первый заместитель директора – главный инженер Армавирских электросетей Александр Попов.

В планах ремонтной программы 2024 года Армавирского филиала «Россети Кубань» обновить свыше 260 км линий электропередачи всех классов напряжения в Кавказском, Новокубанском, Отрадненском, Успенском, Гулькевичском районах и пригороде Армавира. Проведенные работы повысят надёжность электроснабжения населения, социально значимых объектов и предприятий Кубани.