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"Россети Тюмень" инвестируют в развитие энергокомплекса ЯНАО 3 млрд рублей

15 апреля 2024, 14:15 371 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» в 2024 году направят 3,1 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы в Ямало-Ненецком автономном округе. Это более чем на 60% превышает фактические значения прошлого года. Финансирование в таком объеме позволит провести реконструкцию 118 км линий электропередачи (ЛЭП) и модернизировать 4 крупных питающих центра.

Для обеспечения перспективной жилой застройки в Салехарде «Россети Тюмень» ведут строительство высоковольтной подстанции «Шакуровская» мощностью 80 МВА. Также инвестиционная программа энергетиков предусматривает реконструкцию транзитной линии электропередачи «НПГЭ – Холмогорская-1» и четырех крупных питающих центров: подстанций 110 кВ «Новогодняя», «Кедр», «Губкинская» и «Кристалл». Реализация проектов направлена на повышение надежности электроснабжения объектов нефте- и газодобычи в Арктическом регионе.

В марте 2024 года в рамках инвестпрограммы «Россети Тюмень» приступили к строительству резервной высоковольтной линии электропередачи в ЯНАО. Новый объект позволит обеспечить бесперебойную подачу энергоресурса жителям, предприятиям и социально значимым объектам регионального центра в период реконструкции основных питающих магистралей «Надым – Салехард-1» и «Надым – Салехард-2».

Инвестиционная программа «Россети Тюмень» синхронизирована с потребностями региона в энергомощности и способствует социально-экономическому развитию Ямала. Реализация запланированных на 2024 год проектов позволит не только повысить надежность электроснабжения жителей, но и обеспечить выдачу необходимой мощности социальной инфраструктуре.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика 

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