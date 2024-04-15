К началу отопительного сезона 2024-2025 годов специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтируют 7,5 км линий электропередачи (ЛЭП) в Мясниковском районе Ростовской области. Это ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, которые подают электроэнергию непосредственно в жилые дома.

Также энергетики заменят 70 опор и 90 поврежденных изоляторов. Кроме того, запланировано техническое обслуживание оборудования 13 комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Основные работы пройдут в 18 из 23 населенных пунктах муниципального образования. В их числе административный центр района – село Чалтырь с населением более 17 тысяч человек, хуторы Хапры, Калмыково, Савченко, Ленинаван, Калинин, Ленинакан, Недвиговка, Весёлый, Карпо-Николаевка, Щедрый.

Выполнение ремонтной программы позволит улучшить качество и повысить надежность электроснабжения потребителей Мясниковского района, территория которого непосредственно примыкает к Ростову-на-Дону. В этом муниципальном образовании проживают почти 50 тысяч человек. Здесь расположены крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, более 100 крестьянско-фермерских хозяйств, заводы по производству строительных материалов.