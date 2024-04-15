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"Россети Юг" улучшили электроснабжение 15 тысяч волгоградцев

15 апреля 2024, 15:30 366 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили капитальный ремонт силового трансформатора подстанции 110 кВ «Петровская», которая обеспечивает электроэнергией потребителей Советского района г. Волгограда.

От исправной работы подстанции зависит стабильное электроснабжение почти 15 тыс. жителей района. К числу её потребителей относятся также 20 социально значимых объектов, среди которых больницы, поликлиники, школы, детские сады.

В ходе плановых ремонтных работ энергетики произвели ревизию активной части силового трансформатора, отремонтировали системы регенерации масла, заменили все резиновые уплотнения.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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