"Россети Юг" улучшили электроснабжение 15 тысяч волгоградцев

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили капитальный ремонт силового трансформатора подстанции 110 кВ «Петровская», которая обеспечивает электроэнергией потребителей Советского района г. Волгограда.

От исправной работы подстанции зависит стабильное электроснабжение почти 15 тыс. жителей района. К числу её потребителей относятся также 20 социально значимых объектов, среди которых больницы, поликлиники, школы, детские сады.

В ходе плановых ремонтных работ энергетики произвели ревизию активной части силового трансформатора, отремонтировали системы регенерации масла, заменили все резиновые уплотнения.