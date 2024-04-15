"Россети Юг" улучшили электроснабжение 15 тысяч волгоградцев

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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили капитальный ремонт силового трансформатора подстанции 110 кВ «Петровская», которая обеспечивает электроэнергией потребителей Советского района г. Волгограда.
От исправной работы подстанции зависит стабильное электроснабжение почти 15 тыс. жителей района. К числу её потребителей относятся также 20 социально значимых объектов, среди которых больницы, поликлиники, школы, детские сады.
В ходе плановых ремонтных работ энергетики произвели ревизию активной части силового трансформатора, отремонтировали системы регенерации масла, заменили все резиновые уплотнения.
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