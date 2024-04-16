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Бочкарёв: На строящейся станции "Вавиловская" Троицкой линии метро приступили к устройству внутренних помещений

16 апреля 2024, 15:15 362 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Продолжается возведение станции «Вавиловская» на Троицкой линии, строители приступили к сооружению конструкций внутренних помещений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На будущей станции "Вавиловская" Троицкой линии метро начали устройство внутренних стен и перегородок. Их сооружение ведется по мере готовности основных конструкций станционного комплекса: всего на объекте уложено порядка 23 тысяч кубометров бетона, что превышает две трети запланированного объема», — рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам главы Стройкомплекса, монолитные работы активно ведутся на всех участках станционного комплекса, в частности, уже выполнено армирование и бетонирование значительной части платформы.

«Строителям предстоит выполнить соединение двух частей платформенного котлована на пересечении Ленинского проспекта и улицы Панферова, для чего временно реорганизовано автомобильное движение на перекрестке», — уточнил Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что ведутся и другие виды строительно-монтажных работ.

«На ряде участков строящейся станции уже началась обратная засыпка котлована. В перегонных тоннелях завершается устройство жесткого основания и верхнего строения пути», – пояснил Юрий Кравцов.

Также, по его словам, в зоне строительства проводятся вынос и переустройство инженерных коммуникаций.

В фазе активного строительства находятся 11 станций Троицкой линии метро: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка».

В перспективе Троицкая линия метро длиной свыше 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток — около 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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