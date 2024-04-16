Для дома отдыха «Полет» г. Ивантеевки Пушкинского г.о. специалисты «Мособлэнерго» улучшат качество подачи электроэнергии. В подстанции ТП-1353, расположенной на Комягинском шоссе и питающей базу, в сентябре текущего года запланировано проведение капитального ремонта оборудования. В частности, предполагается замена оборудования распределительного устройства РУ-6 кВ. Работы будут выполняться в рамках программы капитального ремонта.

Также по данной производственной программе в Ивантеевке запланировано провести работы на кабельных линиях электропередачи – на некоторых участках КЛ предполагается заменить кабель общей протяженностью один километр. Мероприятия будут выполняться на Фабричном и Студенческом проездах. Также на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ в мкр. Южный планируется заменить один километр провода на самонесущий изолированный.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами работников филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.