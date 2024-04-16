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Энергетики "Россети Волга" обсудили перспективы инновационного развития компании

16 апреля 2024, 17:45 302 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

Второй день совещания представителей технического блока всех филиалов ПАО «Россети Волга» по вопросам инновационного и научно-технического развития был посвящен обсуждению актуальных тенденций инновационного развития и применения новых технических решений в электросетевом комплексе.

Энергетики рассмотрели особенности внедрения инновационных технологий в рамках реконструкции электросетевых объектов. Участники совещания обсудили опыт эксплуатации активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления на базе филиала «Ульяновские РС», а также практику применения солнечной электростанции и системы накопления энергии филиалах «Мордовэнерго» и «Самарские РС». Отдельным вопросам являлась реализация научно-технических и опытно-конструкторских работ в рамках решения производственных задач.

Специалисты Общества обсудили опыт взаимодействия с инновационными и научными компаниями в рамках совершенствования систем управления инновационным развитием и реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности.

Энергетики положительно отметили повышение доступности информации об актуальных тенденциях и новейших технических решениях в электросетевом комплексе «Россети Волга» в специализированных отраслевых СМИ и эффективную реализацию проектов НИОКР, способствующих росту надежности и безопасности распределительных электросетей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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