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Горной промышленности Дальнего Востока и Арктики требуется развитие распределенной генерации

16 апреля 2024, 12:00 228 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: КРДВ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: erdc.ru

Фото: erdc.ru

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с НП «Горнопромышленники России» в рамках форума «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» провели экспертную сессию, посвященную особенностям развития отрасли на территории выделенного макрорегиона.

По словам модератора сессии, руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова, развитие горнодобывающей промышленности на территории Дальнего Востока и Арктики имеет свои характерные особенности, которые имеют важное значение для рентабельности бизнеса.

В первую очередь, это расположение месторождений твердых полезных ископаемых в удаленных и изолированных районах, где отсутствует доступ к централизованной энергетической инфраструктуре, что вызывает необходимость строительства локальных энергоцентров.

«Добывающие компании для обеспечения локального энергоснабжения используют преимущественно отработанные технологии дизельной генерации, что связано с высокой надежностью, простотой в эксплуатации и наличием доступных решений на рынке. Вместе с тем, изменчивость экономической ситуации и рост стоимости топлива заставляет их искать альтернативные решения по использованию местных видов топлива, включая возобновляемые источники энергии, а также привлекать в такие проекты профильных инвесторов», - отметил Максим Губанов.

Одной из таких компаний является АО «Прогноз», которое осуществляет добычу серебра, цинка и свинца в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия) и рассматривает возможность получения статуса резидента одного из преференциальных режимов Дальнего Востока для реализации инвестиционного проекта.

По словам представителя компании Алексей Соцкова, в качестве источника энергоснабжения производственной площадки используется дизельная электростанция с северным завозом топлива, что обуславливает экономически обоснованный тариф на уровне более 35 рублей за кВт/ч.

«Расход на электроэнергию достигает 10% в себестоимости нашей продукции. Это заставляет нас искать новые эффективные решения для обеспечения локального энергоснабжения. Мы рассматриваем различные варианты, включая использование солнечной энергии, газоконденсата, СУГа и других местных топлив, при этом ввиду того, что данная деятельность для нас не является профильной, мы нуждаемся в привлечении надежного технологического партнера. Готовы при поддержке КРДВ рассматривать сотрудничество с профильными инвесторами в эту сферу», - поделился Алексей Соцков.

По итогам состоявшихся обсуждений участники сессии сформировали предложение инвесторов в сферу горной добычи Дальнего Востока и Арктики. Оно касается необходимости формирования рабочей группы при Минпромторге России по развитию локальной энергетики с привлечением заинтересованных потребителей, производителей, поставщиков оборудования, инвесторов в распределенную генерацию и научных организаций, которые могли бы принять участие в разработке эффективных отечественных технологий, обеспечения их производства и использования на предприятиях горнодобывающей промышленности. Соответствующее предложения было решено включить в резолюцию РСПП по итогам форума.

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Метки: КРДВ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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