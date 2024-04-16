Аквапарк, который сможет принять единовременно до 500 человек, планируется построить в Астрахани к середине мая 2025 года, инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей. Об этом сообщила доверенное лицо инвестора Эмма Магомедрасулова в рамках инвестиционного комитета Астраханской области.

"Общий объем вложений в проект должен составить до 1 млрд рублей. Это собственные средства инвестора проекта. Количество создаваемых рабочих мест составит не менее 100. Аквапарк планируется сделать в том числе и социально направленным объектом, который смогут посещать маломобильные и социально не защищенные слои населения, члены семей участников СВО", - сказала Магомедрасулова.

По ее словам, аквапарк будет построен в Ленинском районе города по улице 3-й проезд Нефтяников, застройка займет около 8 тыс. кв. м, единовременно посещать аквапарк смогут до 500 человек. Строительные работы уже начались, сдать объект планируется в середине мая 2025 года. Вместе с тем к аквапарку нужна подъездная дорога, автобусные остановки и светофор. Магомедрасулова сообщила губернатору региона Игорю Бабушкину, что в течение нескольких месяцев этот вопрос решить не получилось.

"Проработайте этот вопрос, через две недели доложите мне", - обратился Бабушкин к председателю правительства области Денису Афанасьеву.

В 2023 году Астраханскую область посетили порядка 1,4 млн туристов. В регионе при наличии значительного количества гостиниц, отелей и гостевых домов дефицит развлекательных заведений - аквапарков, тематических парков.