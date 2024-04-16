Силовые кабели на напряжение 1 кВ с медными и алюминиевыми секторными жилами сечением от 50 до 240 мм2 включительно, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена, марок АПвБШп и ПвБШп , изготавливаемые АО «Людиновокабель» по ТУ 16-705.499-2010, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети». Заключение аттестационной комиссией было подписано 11 апреля 2024г.

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогами в изоляции из ПВХ. В частности, большей пропускной способностью за счёт увеличения допустимой температуры жилы, меньшими массой и радиусом изгиба, что упрощает прокладку кабеля, а также высокой влагостойкостью.