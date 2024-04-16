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Кабели АПвБШп и ПвБШп производства Людиновокабель соответствуют требованиям Россетей

16 апреля 2024, 12:44 225 Время чтения ≈ < минуты
Источник: АО Людиновокабель
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Силовые кабели на напряжение 1 кВ с медными и алюминиевыми секторными жилами сечением от 50 до 240 мм2 включительно, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена, марок АПвБШп и ПвБШп, изготавливаемые АО «Людиновокабель» по ТУ 16-705.499-2010, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети». Заключение аттестационной комиссией было подписано 11 апреля 2024г.

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена обладают рядом преимуществ по сравнению с аналогами в изоляции из ПВХ. В частности, большей пропускной способностью за счёт увеличения допустимой температуры жилы, меньшими массой и радиусом изгиба, что упрощает прокладку кабеля, а также высокой влагостойкостью.

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Метки: ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ, ПРОДУКТЫ, ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
Отрасль: Кельная промышленность 
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