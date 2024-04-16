Персона года
Сегодня, 16 апреля, в Москве начала работу выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow.
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на свой стенд № D3103.
Промокод для бесплатного посещения Securika Moscow: sec24eTATA.
Регистрация: https://securika-moscow.ru/ru/visit/visitor-registration/?utm_source=banner&utm_medium=exhib&utm_campaign=exhib&promo=sec24eTATA
Выставка продлится до 18 апреля 2024 года.
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 8. Вход на выставку осуществляется через павильон 1 по переходу.
В настоящий момент парковки в «Крокус Экспо» не доступны.
Как добраться до МВЦ «Крокус Экспо» (65–66 км МКАД, м. Мякинино):
Ждем вас на выставке!
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