Сегодня, 16 апреля, в Москве начала работу выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает на свой стенд № D3103.

Промокод для бесплатного посещения Securika Moscow: sec24eTATA.

Регистрация: https://securika-moscow.ru/ru/visit/visitor-registration/?utm_source=banner&utm_medium=exhib&utm_campaign=exhib&promo=sec24eTATA

Выставка продлится до 18 апреля 2024 года.

Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 8. Вход на выставку осуществляется через павильон 1 по переходу.

В настоящий момент парковки в «Крокус Экспо» не доступны.

Как добраться до МВЦ «Крокус Экспо» (65–66 км МКАД, м. Мякинино):

Общественным транспортом: станция метро «Мякинино» (Арбатско-Покровская линия, синяя, 3), выход к павильону 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо».

Такси: Адрес МВЦ «Крокус Экспо»: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, 16. Пересечение МКАД (внешняя сторона, 65-66 км) и Волоколамского шоссе.

Ждем вас на выставке!