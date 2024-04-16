Мост в створе улицы Мясищева готов на 45%

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Готовность строящегося моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева оценивается в 45%. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Мост протяженностью более 230 метров через Москву-реку в створе улице Мясищева является частью проекта развития транспортной инфраструктуры в Мневниковской пойме. Сейчас работы на объекте выполнены на 45%. Строительство планируем завершить в апреле следующего года», — рассказал Андрей Бочкарёв.
Заммэра отметил, что в настоящее время ведутся работы по укрупнительной сборке металлоконструкций моста.
«Реализация проекта обеспечит новую транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами Москвы, а также создаст современные и комфортные пешеходные маршруты в районе станций "Мневники" и "Терехово" Большой кольцевой линии метро», — добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что автомобильный мост в створе улицы Мясищева — лишь часть глобального проекта развития транспортной инфраструктуры Мневниковской поймы.
«Всего здесь планируется построить 17 километров дорог. Это, в частности, не только путепровод через Северо-Западную хорду, но и мост вблизи улицы Новозаводской, два пешеходных моста — на улице Островной и в сторону парка "Фили". А также в рамках объекта будет построено три пешеходных перехода: у природного исторического парка "Москворецкий", в районе примыкания к улице Мясищева и в районе Москворецкого дендропарка», — пояснил Рафик Загрутдинов.
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