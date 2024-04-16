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Мост в створе улицы Мясищева готов на 45%

16 апреля 2024, 16:30 323 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Готовность строящегося моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева оценивается в 45%. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Мост протяженностью более 230 метров через Москву-реку в створе улице Мясищева является частью проекта развития транспортной инфраструктуры в Мневниковской пойме. Сейчас работы на объекте выполнены на 45%. Строительство планируем завершить в апреле следующего года», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что в настоящее время ведутся работы по укрупнительной сборке металлоконструкций моста.

«Реализация проекта обеспечит новую транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами Москвы, а также создаст современные и комфортные пешеходные маршруты в районе станций "Мневники" и "Терехово" Большой кольцевой линии метро», — добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что автомобильный мост в створе улицы Мясищева — лишь часть глобального проекта развития транспортной инфраструктуры Мневниковской поймы.

«Всего здесь планируется построить 17 километров дорог. Это, в частности, не только путепровод через Северо-Западную хорду, но и мост вблизи улицы Новозаводской, два пешеходных моста — на улице Островной и в сторону парка "Фили". А также в рамках объекта будет построено три пешеходных перехода: у природного исторического парка "Москворецкий", в районе примыкания к улице Мясищева и в районе Москворецкого дендропарка», — пояснил Рафик Загрутдинов.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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