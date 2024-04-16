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На М-1 "Беларусь" в Московской области строят новую транспортную развязку

16 апреля 2024, 17:15 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

На 86-м км трассы М-1 «Беларусь» в Рузском городском округе Подмосковья развернуты работы по возведению транспортной развязки на пересечении с дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе поселка Дорохово.

Специалисты уже завершили устройство опор разворотной петли, полностью переустроили линии связи, провели большую часть мероприятий по монтажу очистных сооружений. Сейчас они занимаются земляными работами, строительством подходов к сооружению, возведением двух пешеходных переходов – надземного и подземного.

Кроме того, дорожники смонтируют линии освещения, шумозащитные экраны вдоль населенных пунктов и установят оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. Предусмотрено и благоустройство территории, прилегающей к расположенному на 86-м км М-1 памятнику Зое Космодемьянской. Здесь устроят парковочную площадку, тротуары, пешеходные ограждения, обустроят освещение.

Новое сооружение позволит ликвидировать пересечение дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» в одном уровне и повысить безопасность движения транспорта. Кроме того, открытие развязки даст возможность убрать расположенные на этом участке светофорные объекты и увеличить пропускную способность обеих трасс.

Завершение строительства развязки намечено на 2025 год. В дальнейших планах дорожников – реконструкция трассы М-1 с 66-го по 84-й км в Московской области и продолжение развития дороги в Смоленской области до границы с Республикой Беларусь.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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