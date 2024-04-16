Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко выступил с докладом по актуальным вопросам функционирования Единой энергосистемы России на состоявшемся 15 апреля в Казани совещании ПАО «Россети».

Сергей Павлушко отметил, что в соответствии с утвержденными документами перспективного планирования к числу территорий технологически необходимой генерации отнесены ОЭС Востока, юго-восточная часть ОЭС Сибири и юго-западная часть ОЭС Юга. Энергопотребление в этих частях ЕЭС России продолжает расти. По итогам 2023 года потребление электроэнергии в ОЭС Востока выросло на 3,3 %, в юго-восточной части ОЭС Сибири – на 3,5 %, в юго-западной части ОЭС Юга – на 2,4 %. За первый квартал 2024 года потребление электроэнергии увеличилось соответственно на 5,2 %, 9,6 % и 1,3 %.

По расчетам Системного оператора, для покрытия прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности на этих территориях необходимо строительство новой генерации.

Сергей Павлушко уделил отдельное внимание взаимодействию АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» при рассмотрении и согласовании проектной документации. Он отметил, что в настоящее время продолжается актуализация двустороннего соглашения о взаимодействии при разработке, рассмотрении и согласовании документации при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) энергообъектов, а также схем и программ развития электроэнергетики. Кроме того, ведется актуализация типового задания на проектирование на объектах сетевой компании.

«Для оптимизации процессов взаимодействия учтено предложения коллег из «Россетей» по сокращению сроков рассмотрения заданий на проектирование – до 10 рабочих дней при первичном рассмотрении и до 5 рабочих дней при повторном. И предлагаем ввести в практику проведение регулярных оперативных совещаний по вопросам согласования документации на уровне исполнительных аппаратов», – сказал Первый зампред Правления АО «СО ЕЭС».

В ходе выступления Сергей Павлушко коснулся вопросов совершенствования отраслевой нормативной базы. Он отметил, что планируется разработка в течение этого года и принятие в начале 2025 года обновленного ГОСТ Р 58335 по автоматическому ограничению снижения частоты (АОСЧ) при аварийном дефиците активной мощности. Стандарт устанавливает нормы и требования к системе автоматического ограничения снижения частоты, которое предназначено для обеспечения живучести ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем при возникновении аварийного дефицита активной мощности. АОСЧ должно обеспечивать прекращение аварийного снижения частоты, увеличение частоты и восстановление (полное или частичное) электроснабжения отключенной нагрузки потребителей. В обновленном стандарте будут актуализированы параметры срабатывания автоматики, что позволит обеспечить координацию настройки и эффективное использование автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотной делительной автоматики (ЧДА). Сергей Павлушко обратил внимание на то, что в соответствии с новой редакцией стандарта потребуется изменение настройки большого количества устройств АЧР.

Он также сообщил, что уже проведены совещания с крупными сетевыми компаниями (ПАО «Россети», ООО «Башкирэнерго», АО «Сетевая компания», АО «ИЭСК»), на которых рассматривались возможность и сроки перехода к новой настройке АОСЧ. По итогам совещаний подтверждена готовность реализации заданий АО «СО ЕЭС» на настройку АЧР. В апреле 2025 года Системный оператор планирует выдать задания по АЧР на отопительный сезон 2027–2028 годов в соответствии с обновленным ГОСТ. Сергей Павлушко также отметил, что Системный оператор разрабатывает новые Методические указания по устойчивости энергосистем, в которых, в частности, будет учтено использование при управлении электроэнергетическим режимом цифровой технологии СМЗУ.

В завершение Сергей Павлушко рассказал о двустороннем взаимодействии при обмене данными информационных моделей и ходе работы по предоставлению в Системный оператор филиалами и дочерними обществами ПАО «Россети» данных об оборудовании и параметрах в формате CIM в соответствии с ГОСТ Р 58651, а также о наиболее актуальных задачах в этой области.