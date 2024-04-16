Псковское областное управление государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции очистных сооружений канализации в городе Порхове. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Проект реализуется по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Она направлена на улучшение жилищных условий и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских районов. В 2023 году в Псковской области по программе реализовывалось 5 проектов комплексного развития, в том числе в Порховском районе. Помимо строительства и реконструкции очистных сооружений, проект предполагает создание тепловых и электрических сетей, капремонт водопровода, строительство социальных объектов, таких как детские сады, библиотеки, дома культуры.

Очистные сооружения будут расположены на улице Песочной. Утвержденная экспертами документация предполагает демонтаж старого оборудования и установку нового, ремонт самих помещений, в том числе кровли, замену окон и двери. Также работы включают благоустройство территории: посев газонов, установку наружного освещения.*

Застройщик – Администрация Порховского района Псковской области. Проектировщик – ООО «КуйбышевВодоканалПроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.