Крупный логистический центр площадью 77 тыс. кв. м планируется открыть в 2024 году в Симферопольском районе вблизи федеральной трассы "Таврида", сообщили ТАСС в министерстве промышленной политики региона.

"В 2024 году планируется открытие логистического комплекса класса "А" в с. Трудовом Симферопольского района в непосредственной близости от трассы "Таврида". Его площадь составит 77 тыс. кв. м", - говорится в ответе на запрос за подписью министра промышленной политики Анушавана Агаджаняна. Отмечается, что комплекс рассчитан на хранение продукции с использованием более чем 125 тыс. паллето-мест на 1,2 млн единиц продукции штучного хранения с применением мультитемпературного режима.

В селе Укромном Симферопольского района ведется строительство нового оптового розничного рынка, который планируют ввести до конца 2024 года. Площадь рынка составит 17,5 га. В селе Чистеньком Симферопольского района в 2025 году планируется сдать оптово-распределительный центр площадью 58 952 кв. м.

"Новые объекты позволят создать современные мощности для хранения продовольственной и непродовольственной продукции на территории Республики Крым, создать дополнительные рабочие места, а для ретейла - расширить ассортимент в торговых точках, снизить логистическую себестоимость что повлияет на цену товара на полках магазинов", - говорится в ответе.

В Республике Крым неоднократно наблюдалось завышение цен на продукты питания. Выход власти видят в строительстве крупных логистических центров, благодаря которым товаров станет больше, а цены стабилизируются.

В феврале 2024 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что анализ торговых сетей Крыма показал завышение цен на несколько социально значимых товаров до 90% надбавочной стоимости. 12 марта 2024 года между Советом министров Республики Крым и производителями продовольственных товаров, субъектами системы оптовой и розничной торговли было подписано соглашение о снижении цен до 30%.