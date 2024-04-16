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Ремонтная кампания на электросетевых объектах Нижней Туры и Лесного набирает обороты

16 апреля 2024, 12:30 232 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» выполняют мероприятия годовой ремонтной программы, которая направлена на повышение надежности энергоснабжения двух муниципалитетов.

Ремонтная кампания текущего года предусматривает комплексный ремонт 38 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистку просек воздушных линий электропередачи на площади более 200 ГА, ремонт более 12 километров кабельных и воздушных линий 0,4-110 кВ и 280 единиц оборудования крупных центров питания 110 и 35 кВ. На выполнение данной программы филиалом «Свердловэнерго» направлено около 23 млн рублей.

Отметим, что активная фаза проведения ремонтных работ в электросетевом комплексе наступает с периода устойчивых плюсовых температур и снижением максимума нагрузок на сети, но работы энергетики проводят круглогодично.

Так, в 1 квартале текущего года специалисты электросетевой компании отремонтировали силовые трансформаторы, выключатели, разъединители и другое оборудование четырех подстанций 110 кВ в Лесном и Нижней Туре, на четырех линиях электропередачи 110 кВ заменили изоляторы и конструктивные элементы опор - приставки, раскосы и траверсы.

В распределительных сетях 0,4-10 кВ энергетики установили 74 новые опоры, заменили 21 опору, укосы опор и 42 изолятора, выполнили ремонт трансформаторной подстанции.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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