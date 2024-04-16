Одним их важных направлений деятельности Росавтодора остается увеличение пропускной способности федеральных трасс. В новом дорожно-строительном сезоне дорожники планируют расширить до четырех полос порядка 376 км подведомственных трасс, проходящих практически по всем регионам России.

В этом году в четырехполосное исполнение уже перевели 20,1 км дорог. Это участки трассы Р-217 «Кавказ» в Республике Дагестан общей протяженностью 15,2 км на отрезке с 865-го по 918-й км и участок длиной 4,9 км дороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в Саратовской области с 233-го по 238-й км.

Череда ввода участков в эксплуатацию началась именно с дороги «Кавказ», причем не только благодаря благоприятному климату в регионе, но и важному экономическому значению этой дороги как части международного транспортного коридора «Север ‒ Юг».

Также в рамках капитального ремонта будут расширены с двух до четырех полос участки дорог М-2 «Крым» с 543-го по 553-й км и Р-298 Курск – Воронеж со 144-го по 153-й км в Курской области. Общая протяженность модернизированного пути составит 18,5 км.

В Нижегородской области в этом году до четырех полос расширят 12 км федеральной дороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Капитальный ремонт проходит на участке с 40-го по 52-й км. Этот отрезок трассы от Нижегородца до Лапшихи характеризуется высокой интенсивностью движения, и действующая двухполосная дорога уже не справляется с возрастающей нагрузкой.

Продолжаются работы по капитальному ремонту участков трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Алтайском крае. Два объекта протяженностью 17 км на участках с 234-го по 243-й и с 250-го по 258-й будут введены в эксплуатацию уже в ноябре 2024 года.

Полным ходом идет капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь со 157-го по 169-й км в Ленинградской области. Для повышения уровня безопасности смонтировано металлическое барьерное ограждение на всем протяжении участка. Большое внимание уделяется мероприятиям по комплексному обустройству объекта: устанавливаются новые дорожные знаки, сигнальные столбики и другие элементы.

До конца 2024 года 6 км федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» переведут в четырехполосное исполнение. Капитальный ремонт проходит на участке с 348-го по 354-й км, который в составе трассы А-108 обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд города Серпухова.

В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна и основания насыпи для строительства новых дополнительных полос, системы водоотвода, а также подпорных стенок для укрепления откосов.

Модернизация федеральной сети автомобильных дорог позволит улучшить логистику, повысит уровень мобильности населения, что благоприятно скажется на экономическом развитии регионов и развитии внутреннего туризма, а также позволит создать новые рабочие места.