16 апреля 2024 года на базе НИУ «МЭИ» прошел международный круглый стол «Энергетика России и Вьетнама сегодня. Актуальные вызовы и пути их решения», организованный по поручению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в целях популяризации деятельности Российско-Вьетнамского консорциума технических университетов.

В мероприятии приняли участие представители Ханойского университета науки и технологий (HUST) и электроэнергетической корпорации Вьетнама EVN, которые являются непосредственными партнерами проекта Консорциума. С российской стороны в мероприятии приняли участие представители ведущих кафедр Института электроэнергетики НИУ «МЭИ», в частности о разработках средств регулирования напряжения, компенсации реактивной мощности и обеспечении качества электроэнергии рассказал доцент кафедры промышленной электроники Роман Красноперов.

В теоретической части мероприятия аспиранты Института электроэнергетики Зоан Тхань Кань и Фам Хоанг Нам поделились с участниками темами своих исследований. Молодые исследователи рассказали об интеллектуальной системе управления микроэнергосистемами и методике управления устойчивостью энергосистемы Вьетнама при увеличившейся доле генерирования на базе солнечных электростанций.

В ходе круглого стола были подняты немаловажные стратегически тематики, такие как управление качеством электроэнергии, ее передача и распределение, а также надежность и эффективность электроснабжения. Стороны обсудили инновации в релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем и системы применения компетентностного подхода в управлении персоналом в электроэнергетических компаниях.

В дискуссионной части круглого стола участники обсудили вопросы организационного характера в отношении тем, представляющих большой интерес для обеих сторон, а также дальнейшей деятельности Консорциума. Формат открытого диалога поспособствовал обмену компетенциями между участниками двух государств.​​